domingo, 16 de agosto de 2026
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CONSTRANGIMENTO: mãe critica exploração política de vídeo sobre parto no Moura Tapajóz

Por
Redação 5
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Secretário de Saúde diz que mãe está constrangida com exploração política de vídeo - Reprodução

A divulgação de imagens de uma paciente dando à luz na Maternidade Doutor Moura Tapajóz gerou revolta na família e resposta imediata da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Segundo o titular da pasta, Nagib Salem, a mãe está profundamente constrangida e chateada com a exposição indevida da sua imagem nas redes sociais, que vem sendo utilizada de maneira contraditória e oportunista por adversários políticos para atacar a gestão pública municipal.

Diferente das narrativas divulgadas por vereadores de oposição, que acusaram a maternidade de abandono e descaso, a secretaria esclareceu a realidade dos fatos. O caso tratou-se de um parto de evolução clínica extremamente rápida e atípica, ocorrido logo na chegada da família — vinda de Nova Olinda do Norte e residente no Tarumã-Açu — durante a etapa de acolhimento e classificação de risco, sem relação com negligência ou falta de vagas.


Nagib Salem ressaltou que a unidade estava com plantão completo e prestou socorro imediato, com as enfermeiras obstétricas garantindo o suporte à mãe e ao recém-nascido no mesmo instante em que a dilatação se acelerou. O secretário repudiou a distorção do caso para gerar palanque eleitoral e reafirmou que a maternidade figura entre as 100 melhores unidades públicas do país, possuindo infraestrutura pronta para urgências obstétricas.

A Semsa reforçou que segue prestando acolhimento integral à família e orienta que a Maternidade Moura Tapajóz mantém atendimento obstétrico de urgência 24 horas na Av. Brasil, Compensa, garantindo assistência técnica e humanizada a todas as mães da capital.

 

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Um post compartilhado por Nagib Salem (@nagibsalem)

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