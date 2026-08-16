Faixa Liberada reúne famílias com esporte e lazer no Tarumã

A Prefeitura de Manaus, realizou na noite de sábado, 15/8, mais uma edição da Faixa Liberada Itinerante, desta vez no bairro Tarumã. A programação, parte do programa “Manaus que a Gente Cuida”, foi marcada por muita alegria, esporte, lazer e participação da comunidade.

O evento levou para as ruas do bairro atividades especiais para crianças, jovens, adultos e famílias, que aproveitaram o espaço para praticar atividades esportivas, brincar e viver momentos de convivência e diversão.





“Foi uma edição linda da Faixa Liberada, no Tarumã. Ver as famílias ocupando o espaço público, praticando esporte e participando das atividades mostra que estamos no caminho certo. Nosso objetivo é justamente levar esporte, lazer e qualidade de vida para mais perto da população, chegando aos bairros e proporcionando momentos como esse para toda a família”, destacou o secretário municipal de Esporte, Juventude e Lazer.

A edição no Tarumã foi considerada um sucesso, com grande participação popular e um clima de celebração durante toda a programação. A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Manaus em levar esporte e qualidade de vida para diferentes regiões da cidade, aproximando as ações esportivas da população.

A Faixa Liberada Itinerante segue como uma importante iniciativa de incentivo à prática esportiva, ocupação dos espaços públicos e promoção de momentos de lazer para toda a família.