É ela! Drª Aryel Almeida dá largada à campanha do 7070 para deputada federal

Adesivaço de veículos e caminhada com apoiadores marcam o início da nova etapa de mobilização pelas ruas

Após uma intensa agenda de reuniões e encontros com a população, a candidata a deputada federal Drª Aryel Almeida (Avante) deu início a uma nova etapa de mobilização rumo à Câmara Federal. Desde as primeiras horas deste domingo (16/8), a médica e liderança da juventude vem percorrendo diferentes pontos de Manaus divulgando seus materiais de campanha.





A primeira ação começou a partir de 00h01 na Rua Visconde de Porto Seguro, ao lado da Av. das Torres, zona Norte, com adesivaço de veículos que durou por toda a madrugada.

Já pela manhã, Aryel participou de mais adesivagem e distribuição de conteúdo eleitoral no bairro Morro da Liberdade junto ao candidato a governador, David Almeida, do número 70. A agenda continuou pelos bairros São Lázaro, Japiim 2, Novo Aleixo, Cidade de Deus e Dom Pedro.

“Agora já pode, é oficial. A corrida começou. É 7070 na cabeça, 7070 no coração”, disparou Aryel Almeida usando um megafone.

Além de falar de propostas, o contato direto com os eleitores é uma oportunidade de levar o nome da Drª Almeida pelas ruas e divulgar o número 7070 para deputada federal.

A agenda deste domingo (16/8) encerra com um adesivaço a partir das 17h no comitê central do partido Avante, na Av. Nilton Lins, Parque das Laranjeiras.

Quem é Aryel Almeida

Médica, mãe e presidente do Avante Jovem, Aryel Almeida quer representar o Amazonas na Câmara Federal. Amazonense nascida em Manaus com 32 anos de idade, tem sua trajetória marcada por princípios cristãos.

É filha do ex-prefeito de Manaus e candidato a governador, David Almeida, sendo desde cedo inserida no ambiente político.

Cresceu no bairro Morro da Liberdade e ainda jovem atuava em missões evangélicas e acompanhava o pai em comícios e campanhas.

Em sua atuação pública, Aryel tem defendido pautas como saúde, educação, mais maternidades e creches, combate a violência contra a mulher, oportunidades para a juventude e desenvolvimento social.