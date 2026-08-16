Anatel endurece regras e fecha o cerco contra ligações spoofing usadas por golpistas criminosos

A Anatel reforçou o combate a fraudes telefônicas ao endurecer regras contra o spoofing, técnica em que criminosos mascaram números para fingir ligações de bancos ou empresas.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) determinou novas medidas para dificultar golpes realizados por meio de ligações telefônicas no Brasil. As operadoras terão de ampliar os sistemas de autenticação das chamadas e reforçar a identificação de números com origem irregular.





Um dos principais alvos é o chamado spoofing, técnica que permite aos criminosos falsificar o número exibido na tela do celular, fazendo a ligação parecer originada de bancos, empresas ou até de contatos semelhantes aos da própria vítima.

Bloqueio de linhas suspeitas

Segundo a Anatel, cerca de 6,6 bilhões das 30 bilhões de chamadas realizadas mensalmente no país já passam por algum processo de autenticação. A meta é ampliar gradualmente essa proteção para todas as regiões até 2028.

A agência também reforçou mecanismos para acelerar o bloqueio de linhas suspeitas. Bancos e outras instituições poderão comunicar rapidamente números possivelmente envolvidos em golpes, permitindo uma atuação mais rápida das operadoras.

A medida ganha importância diante do avanço das fraudes por engenharia social. Levantamento de 2025 citado pela agência aponta que 65% das vítimas entrevistadas tiveram o primeiro contato com o golpista por meio de uma ligação telefônica.

Ao mesmo tempo, a Anatel afirma que acompanha reclamações sobre eventuais bloqueios indevidos de chamadas legítimas, buscando evitar que contatos importantes sejam classificados equivocadamente como spam.