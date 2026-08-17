Parintins define novos conselheiros tutelares substitutos em eleição

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) concluiu, neste domingo (16), o processo eleitoral para escolha dos conselheiros tutelares substitutos do município.

Após a apuração dos votos, os cinco eleitos foram:

1- Salomão Amaral – 424 votos

2- Antonia Pontes – 275 votos

3- Stivel Cleiton – 270 votos

4 – José Soares – 181 votos

5 – Alessandra Sarmento – 174 votos

6 – Jander Tavares – 101 votos

7 – Dileia Santos – 95 votos





O processo foi conduzido pelo CMDCA, com a participação da Comissão Especial e dos mesários, garantindo a organização e a transparência do pleito.

A presidente do Conselho, Milena Miranda, considerou o pleito tranquilo. “Concluímos o pleito eleitoral com êxito, tivemos cinco candidatos mais votados. Agradeço ao prefeito Mateus, à vice Vanessa Gonçalves, à secretária Zeila que apoiaram todo o processo eleitoral que encerra hoje”, agradeceu.

Joyce Ramos, presidente da Comissão Especial, informou que os cinco eleitos serão empossados pelo prefeito Mateus Assayag até o final do mês de agosto.

‘Encerramos hoje a terceira etapa do processo. Durante o dia ocorreram algumas situações que foram acompanhadas pelo Ministério Público. Em alguns locais ocorreram filas, mas foi considerado normal.

“A apuração ocorreu tranquila e antes das 22 horas encerramos”, conclui Joyce.

A eleição reforça o compromisso do município com o fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos e com a proteção integral de crianças e adolescentes.