Inscrições para o Enem serão realizadas em junho

Os interessados em participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão efetuar suas inscrições entre os dias 5 e 16 de junho. O prazo foi determinado pelo Ministério da Educação (MEC).

As provas serão realizas nos dias 5 e 12 de novembro. A divulgação do gabarito acontecerá em 24 de novembro e dos resultados em 16 de janeiro do próximo ano.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), foram mantidas as datas do Enem voltado para pessoas privadas de liberdade (PPL), bem como para a reaplicação do Enem Regular, conforme previsto pela Portaria 575 de dezembro de 2022.

Assim sendo, as inscrições serão de 9 a 27 de outubro e a aplicação, nos dias 12 e 13 de dezembro. O gabarito do Enem 2023 para PPL (e para reaplicação do Enem Regular) será divulgado no dia 27 de dezembro e os resultados, em 16 de janeiro de 2024.