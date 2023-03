Produtores rurais de Rio Preto da Eva receberam capacitação para manuseio de tratoritos

Com objetivo de aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de vida dos agricultores familiares de Rio Preto da Eva (distante 57 quilômetros de Manaus), a equipe de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), em parceria com a Secretaria de Produção Rural (Sepror), realizou uma Demonstração de Método (DM) para manuseio correto de microcultivadores (tratoritos).

Os equipamentos foram adquiridos por meio de uma parceria entre o Governo do Amazonas e a Prefeitura do Municipal de Rio Preto da Eva. O maquinário está com a Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento e será entregue conforme necessidade dos agricultores da região.

A capacitação foi realizada no Sitio Magalhães, localizada no ramal do Alto Rio, de propriedade do agricultor Osvaldo Magalhães, e contou com a participação de produtores das comunidades do ramal da Casa Branca, ramal Boa Sorte, ramal do Tucano, entre outros.

Direcionada pelo instrutor de mecanização agrícola do Idam, Luiz Alberto Platini, e pelo engenheiro agrônomo e instrutor da Sepror, José Everardo Torres Portugal, que demonstraram aos participantes técnicas de montagem, funcionalidade, manutenção e operação de micro cultivadores (tratoritos) usados para o cultivo de hortaliças.

Capacitação

Para o engenheiro Luiz Platini, o objetivo da ação é apoiar e prestar assistência aos produtores da comunidade, com o intuito de elevar a qualidade de vida no campo e aumentar a produtividade associada à tecnologia.

“São equipamentos que são um preparo das áreas que já foram mecanizadas para produção de hortaliças, que facilitarão o trabalho da comunidade, contribuindo assim para o aumento da produção local e melhoria da qualidade de vida dos agricultores familiares”, disse Platini.

O agricultor Daniel Moura, 37, do ramal Boa Sorte, que sempre fez o serviço de aragem de forma manual, destaca que os técnicos levam oportunidade de capacitação para os agricultores. Ele afirma que as instruções de manuseio correto do tratorito facilitará a vida dos beneficiados e contribuirá para uma qualidade de vida melhor e um trabalho menos exaustivo nas plantações.

“A tecnologia é uma aliada importante para nós, agora o que eu fazia em cinco ou seis dias, faço em um ou dois e aproveito o tempo para fazer outras coisas importantes nas nossas plantações”, afirma o agricultor.

Demonstração de Métodos

É uma atividade que propicia a utilização de uma técnica conhecida e comprovada, de forma objetiva e clara, pelo demonstrador, a uma pessoa ou a um grupo de pessoas que possuem interesses comuns, com a finalidade de desenvolver destrezas e habilidades, uma vez que seu princípio básico é aprender a fazer, fazendo.