Inscrições para seletivas de Atletismo para JEBs Sub-18 vão até sexta-feira (15)

Chegou a hora da verdade para os estudantes-atletas que desejam disputar os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs 2024) na categoria Sub-18 Masculino e Feminino. No Amazonas, as inscrições para as seletivas estaduais das modalidades Atletismo, Wrestling e Xadrez vão somente até esta sexta-feira, dia 15 de março.





De acordo com a Federação Amazonense de Desporto Escolar (FADE), a participação nas seletivas estaduais é a única forma de garantir classificação para os JEBs, evento nacional organizado pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) que dá passaporte para a Gymnasiade, em outubro, no Bahrein.

Conforme o presidente da FADE, professor Auricélio Andrade, os melhores estudantes-atletas das seletivas estaduais de Atletismo, Wrestling e Xadrez para os JEBs terão direito a passagem aérea, hospedagem e alimentação. A etapa nacional dessas três modalidades acontece no período de 17 a 25 de maio, em Aracaju (SE), junto com as disputas de Karatê e Tênis de Mesa.

A seletiva estadual de Atletismo acontece dia 23, na Vila Olímpica de Manaus. O Xadrez está pré-agendado para os dias 23 e 24, em local a ser confirmado, enquanto o Wrestling está marcado para o dia 29, no ginásio da Assembleia Legislativa do Amazonas.

Garanta sua participação

As inscrições para as três modalidades podem ser feitas na sede da FADE, localizada no ginásio Renné Monteiro. Outra forma é acessando o formulário on line disponível na área de Destaques no perfil da federação no Instagram. Informações: (92) 99335-3686 ou 99518-1646.

Outras modalidades

A FADE também informa que estão abertas as inscrições para as seletivas estaduais de Basquete 3×3 (até 20/03), Vôlei de Praia (até 20/03), Tênis de Mesa (até 25/03), além de Judô e Parajudô (até 29/03).