Entregador arremessa caixa com TV por cima de portão e danifica aparelho

Uma família de Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio, foi surpreendida com uma categoria diferente de entrega: o arremesso de produto. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, é possível ver o momento em que um entregador de uma transportadora jogou uma TV de 24 polegadas no quintal da casa (assista abaixo).





O aparelho, que estava em uma caixa de papelão com a inscrição “frágil”, ficou danificado. O caso ocorreu por volta das 10h da sexta-feira (8).

O coordenador de marketing Raphael Baez, de 43 anos, comprou a TV em um site para colocar no quarto dos filhos, que têm 5 e 8 anos.

O aparelho custou R$ 699, mais R$ 31 do frete. Quem encontrou o produto no chão foi a esposa de Raphael, Gláucia Baez, e um dos filhos do casal. A gravação registrou a indignação e a surpresa da mulher ao ver o aparelho no chão.

“Ah, o cara não fez isso, né? Ele quebrou a TV? Ele não jogou isso aí na quina. Não é possível que o entregador tenha feito isso. Cara, eu não tô acreditando. Gente, é surreal isso!”, afirmou ela.

Raphael disse que, horas antes do arremesso, o entregador chegou a avisar que estava no endereço para fazer a entrega. O comprador do produto explicou, no entanto, que não estava em casa e informou que já tinha autorizado um vizinho a receber o produto. Segundo ele, o entregador não entrou em contato com esse vizinho.

“Quando eu abri [a caixa], a TV estava inicialmente perfeita, como um milagre. Mas, na hora em que ligo, de tempos em tempos, ela desliga sozinha. E eu não sei se é por conta do impacto ou se ela já veio com o defeito de fábrica. Acredito que seja por conta do impacto”, afirmou o coordenador de marketing.

No dia seguinte à entrega desastrosa, ele chegou a receber um SMS da firmaresponsável pela entrega. A mensagem perguntava com havia sido o serviço.

Depois do ocorrido, após muitas tentativas, Raphael conseguiu contato com a empresa que vendeu a TV. Ele informou que um novo televisor será enviado – e, desta vez, por uma outra transportadora. A previsão é que chegue até esta sexta-feira (15).

Fonte: g1