PT tem pré-candidato em Parintins, mas Sinésio Campos insiste em apoio ao União Brasil

A informação foi confirmada na noite de segunda-feira (11/3) pelo presidente do PT de Parintins, Erlisson Cidade.





Ou seja, Sinésio decidiu ‘jogar o partido no colo’ do União Brasil, mesmo contra a resolução do PT, que define apoios a candidatos de outros partidos, desde que tenha o aval da executiva estadual do PT e, também, da Federação da Esperança PT, PCdoB e PV.

Para membros da executiva estadual. se existe decisão da Federação (PT, PV e PCdoB) de Parintins, Amazonas pela candidatura própria, mas o presidente insiste em colar o partido em uma legenda de “direita”, ele terá de submeter a decisão às prévias, uma vez que Parintins tem mais de 1.000 filiados e mais de 100 mil habitantes.

Troca de legenda

Há duas semanas, o prefeito de Parintins, Bi Garcia, que também é do União Brasil, havia anunciado outro pré-candidato para a prefeitura nesta eleição municipal, o vereador Mateus Assayag, e segundo ele, o presidente Lula iria apoiar o seu candidato.

Hoje (14), no entanto, Assayag assinou filiação ao PSD do senador Omar Aziz, consolidando ainda mais o apoio do presidente Lula à sua candidatura. Enquanto isso, Sinésio Campos continua insistindo em levar o PT para o colo do União Brasil para eleger a candidata indicada pelo governador, a vereadora Brena Dianá.