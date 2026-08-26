terça-feira, 25 de agosto de 2026
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Eduardo Braga lidera disputa pelo Senado com 25%, aponta Quaest

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Redação 5
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Eduardo Braga (MDB), candidato ao Senado pelo Amazonas com o número 155, mantém a liderança na disputa, segundo nova pesquisa Quaest. O senador aparece com 25% das intenções de voto, nove pontos percentuais à frente do segundo colocado, que registra 16%.

Na sequência, o terceiro colocado tem 13% e o quarto, 12%. Os números deixam Braga na primeira posição, enquanto os demais candidatos aparecem mais próximos na disputa pela segunda vaga.


Foto: Reprodução

O resultado reforça a presença de Eduardo Braga no topo da corrida eleitoral. Diferentes pesquisas divulgadas ao longo deste ano colocam o senador à frente na preferência dos eleitores amazonenses.

Pesquisa realizada pela Quaest Pesquisa (CNPJ 22.445.600/0001-04), contratada pela Rádio TV do Amazonas (CNPJ 04.387.825/0001-61). A coleta foi realizada de 21 a 24 de agosto de 2026, com 804 eleitores do Amazonas, a partir de 16 anos. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Registro no TSE: AM-04595/2026.

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