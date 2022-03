Itinerário da linha 641 será alterado a partir desta segunda-feira (14)

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informa que a linha de ônibus 641, que realiza a rota aeroporto/Ponta Negra, zona Oeste, terá o itinerário alterado, a partir desta segunda-feira, 14/3. A linha passará a atender a rua Líbia, as avenidas José Augusto Loureiro e Thales Loureiro, ambas próximas do conjunto Alphaville, na Ponta Negra. A mudança é necessária para atender a área comercial do entorno.

No sentido bairro/Centro, os ônibus seguirão normalmente até a avenida do Turismo, depois vão acessar as avenidas Perimetral Thales Loureiro e José Augusto Loureiro e depois as alamedas Japão e Líbia, seguindo pela avenida Coronel Teixeira e segue o itinerário normal.

No sentido Centro/bairro, os ônibus passarão a acessar a avenida Coronel Teixeira e seguem a rota normalmente.

Com a alteração, a linha 641 vai iniciar as viagens a partir do terminal 4 (T4), na zona Norte. Já a linha 003 deixará de atender esse percurso.

O IMMU informa que já comunicou às empresas que operam essas linhas sobre os ajustes do itinerário, para que atendam aos usuários e os devidos horários a serem cumpridos.

Dúvidas em relação às mudanças nos itinerários das linhas e demais demandas em relação ao transporte coletivo, podem ser atendidas pelos contatos telefônicos que o órgão de trânsito e transporte disponibilizou para os usuários, (92) 3632-2784 / 3653-2486, além do Call Center 118, que funcionarão de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.