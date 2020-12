Japão proíbe entrada de estrangeiros até o final de janeiro

O Japão decidiu proibir a entrada de todos os estrangeiros de 28 de dezembro a 31 de janeiro de 2021, após detectar uma nova variante do coronavírus. Cidadãos japoneses e estrangeiros residentes terão permissão para retornar. Na quinta-feira (24), o país proibiu a chegada de estrangeiros vindos do Reino Unido.

Autoridades japonesas identificaram a nova cepa do coronavírus em pelo menos cinco viajantes que estiveram no país europeu. Segundo o ministro da Saúde, Norihisa Tamura, os passageiros foram examinados em dois aeroportos entre os dias 18 e 21 de dezembro.

Eles testaram positivo e uma análise posterior revelou que eles carregavam a nova variante do Reino Unido. Todos foram enviados para quarentena.

A mutação do vírus, que segundo os especialistas é mais contagiosa, fez com que mais de 50 países adotassem restrições de viagens com o Reino Unido.

Fonte: G1