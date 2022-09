Joelma e Jota Quest reconhecem Manaus como grande capital durante o #SouManaus

A cantora paraense de brega pop que faz sucesso no Brasil inteiro, Joelma, e a banda mineira, aclamada há mais de 20 anos por milhares de pessoas, Jota Quest, foram aplaudidos pela população manauense no palco Tucupi, durante o fechamento da terceira noite do maior festival de artes integradas da região Norte, o #SouManaus Passo a Paço, promovido pela Prefeitura de Manaus. Ambos os artistas são reconhecidamente defensores da Amazônia, e fizeram homenagens para Manaus, demonstrando a valorização do Norte do Brasil.

“O que eu me pauto na minha carreira é o amor que eu tenho pela minha cultura, e isso é muito parecido aqui com o povo de Manaus, que tem um amor por essa cultura tão grandiosa, movimentando com os bois Garantido e Caprichoso todos os anos e muitas outras coisas, e o #SouManaus é para fechar com chave de ouro, bater o carimbo que a cultura aqui do Norte é amada”, enfatizou a cantora Joelma.

O show da Joelma contou com diversos hits conhecidos pelo público, além de apresentações artísticas, com muita dança popular e inclusive temática indígena. A cantora agradeceu aos fãs por sempre a receberem tão bem, e relembrou a gravação do seu DVD na capital amazonense.

Durante a apresentação no Rock in Rio, na tarde de domingo, 4, o vocalista da banda mineira Jota Quest, Rogério Flausino levantou uma bandeira com a frase “Amazônia Livre”, e fez um discurso em defesa do meio ambiente, voltou a falar sobre o tema na apresentação desta segunda-feira, 5, no #SouManaus, data em que se celebra o Dia da Amazônia. A banda, que está na turnê Jota25, se emocionou e relatou que vir à cidade é sempre motivo de alegria e orgulho.

“A sustentabilidade e a Amazônia é algo que uma banda de rock pode e deve falar dessas coisas, inclusive temos um álbum e uma música chamada Oxigênio, e o tema de ecologia temos que ficar tocando toda hora, porque é muito importante, e falar sobre isso, tocar aqui mais uma vez nos deixa muito felizes”, explicou o vocalista Rogério Flausino.

Manaus teve como música-tema da campanha de vacinação contra a Covid-19 a canção do Jota Quest, “Dias Melhores”, reforçando a esperança da gestão municipal e principalmente da população que dias como esse do #SouManaus, onde a população pode estar reunida e feliz, pudessem acontecer. O vocalista da banda comentou sobre o assunto.

“Primeiro lugar eu quero agradecer a vocês, o que aconteceu com a canção Dias Melhores, assim como outras canções, que trazem esse espírito de superação e esperança, foi tudo muito surpreendente e mexeu muito com a gente, afinal a galera da cultura, dos shows, foi um dos segmentos que mais foram prejudicados, e ver nossa música como hit foi o que nos impulsionou e incentivou”, contou Flausino.