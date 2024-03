Jogo Sujo no ‘BBB 24’: Lucas esconde card de Alane e web critica sua atitude

Mais uma Prova do Líder aconteceu no ‘BBB 24’ nesta quinta-feira (21) e teve brother optando por estratégias polêmicas durante a dinâmica! Após Giovanna ser consagrada a nova Líder pela segunda vez consecutiva, Lucas ‘Buda’ revelou para Fernanda e Pitel – que recentemente desabafaram sobre o suposto favoritismo da produção com o Quarto Fada – que interferiu na jogada de Alane. A fala gerou polêmica na web!





Como foi a Prova do Líder?

A dinâmica envolveu agilidade e sorte, sendo dividida em duas fases. Na primeira etapa, realizada em duplas, um brother precisava encontrar quadro cards em uma piscina de bolinhas e entregar para seu parceiro, do outro lado. Essa pessoa devia apertar um botão e receber mais quatro cards, levando-os de volta para quem estava do outro lado! A segunda etapa fez com que a dupla batalhasse entre si na hora de escolher um card premiado.

Lucas esconde card de Alane e a tira da dinâmica

Alane e Isabelle foram as primeiras eliminadas da dinâmica. A dançarina não conseguiu encontrar o card específico na piscina de bolinhas. O motivo? Lucas! Depois da atividade, o professor revelou para Nanda e Pitel que escondeu o card da paraense.

“Eu pulei na piscina e fui andando para trás, porque aí o espaço dela foi diminuindo. Eu estava dentro da raia dela. E aí o que aconteceu? Eu achei o T3 Smart dela na raia dela, aí eu peguei T3 e fiquei. Então, não tinha mais T3 Smart na raia dela. Por isso, que ela botou o T3. Pensei assim: ‘Se não conseguir ganhar, pelo menos ela eu vou eliminar'”, afirmou ele.

Fernanda concordou com a atitude do aliado e revelou que faria o mesmo para atrapalhar um adversário. “Eu também penso assim. Eu posso não ganhar, mas o que eu puder para atrapalhar para meu inimigo não ir”, expressou ela, que ainda opinou sobre Alane nas provas do reality: “Ela é ruim pra c*ralho”.

Internautas criticam ‘jogo sujo’ de Buda

Não demorou muito para a declaração polêmica de Buda viralizar nas redes sociais. Alguns espectadores se revoltaram com a jogada considerada ‘suja’ e criticaram o brother! “Que lindo, esse babacão do Lucas admitindo que trapaceou! Coisa linda”, ironizou uma pessoa no X, antigo Twitter. “A Alane arrasada porque perdeu a prova, mal sabe que foi jogo sujo do Lucas…”, destacou outra.

Fonte: Purepeople