Robinho chega ao presídio de Tremembé após ser preso por estupro coletivo na Itália

O ex-atacante da Seleção Brasileira, Robson de Souza, mais conhecido como Robinho, teve uma chegada discreta, mas carregada de consequências, à Penitenciária 2 de Tremembé, em São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (22). Sua presença ali não é fruto de uma conquista em campo, mas sim o desdobramento de um caso que chocou o mundo do futebol.





Condenado por estupro coletivo na Itália, onde atuava como jogador do Milan em 2013, Robinho agora inicia o cumprimento de uma pena de 9 anos no Brasil. O crime, perpetrado contra uma jovem albanesa em Milão, manchou a carreira do ex-jogador e o colocou sob os olhares atentos da justiça.

Sua detenção aconteceu na quinta-feira (21), quando a Polícia Federal o prendeu em Santos. O advogado de Robinho, José Eduardo Alckmin, confirmou a prisão à CNN. O ex-jogador, de 40 anos, deixou seu condomínio no Guarujá e foi conduzido à sede da PF, no centro de Santos, em um carro comum, longe dos holofotes que costumava atrair nos gramados.

Após os procedimentos legais na delegacia, Robinho foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para realizar exames de corpo de delito. Em seguida, seguiu para uma audiência de custódia antes de ser levado ao sistema prisional.

O destino de Robinho agora é Tremembé, onde começará sua jornada atrás das grades. Os primeiros dez dias serão de observação, em uma cela onde ficará isolado. Somente após esse período, poderá começar a interagir com os demais detentos durante o banho de sol.

No presídio, receberá um kit básico e passará pelo processo de inclusão, que inclui tirar fotos e cortar o cabelo conforme os padrões estabelecidos. Além disso, deverá indicar quais serão as pessoas autorizadas a visitá-lo, um pequeno vínculo com o mundo exterior que lhe restará.

O desfecho de uma carreira brilhante nos campos de futebol parece distante agora, substituído por uma realidade dura e desafiadora. Robinho enfrenta não apenas a punição imposta pela justiça, mas também o peso de uma reputação manchada por um crime hediondo. Seu nome, outrora entoado em estádios ao redor do mundo, agora é associado a um capítulo sombrio da história do esporte.

Fonte: CNN Brasil