quarta-feira, 15 de julho de 2026
Facebook Instagram Share X Youtube
TCEAM
Início Amazonas Jovem é assassinada a tiros na frente da filha em Manacapuru

Jovem é assassinada a tiros na frente da filha em Manacapuru

Por
Redação 2
-
Foto: Recorte

MANACAPURU | Uma jovem identificada como Aliene Taiana Oliveira de Azevedo, de 23 anos, foi assassinada com um disparo de arma de fogo na cabeça, na manhã desta quinta-feira (25), na rua Joana Dangelo, bairro Biribiri, em Manacapuru, município localizado a 84 quilômetros de Manaus.

De acordo com informações, Aliene estava a caminho de deixar a filha na escola quando foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta. Um dos suspeitos desceu do veículo e efetuou o disparo fatal contra a vítima, que caiu morta no local, diante da criança.


Câmeras de segurança da área registraram a movimentação da jovem momentos antes do ataque e também a chegada dos criminosos.

A motivação do crime ainda é desconhecida. A Polícia Militar isolou a área até a chegada da perícia, e o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil de Manacapuru ficará responsável pela investigação do caso, na tentativa de identificar e prender os autores do homicídio.

Por Correio da Amazônia

Artigo anteriorMOVER lança 60 mil bolsas para capacitar profissionais negros em todo o Brasil
Próximo artigoTeatro Amazonas sedia XIV Encontro de Tenores do Brasil nos dias 25 e 26 de outubro

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

© Copyright © 2023 Correio da Amazônia. Todos Os Direitos Reservados.
Correio da Amazônia
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral de Privacidade

Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações de cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.