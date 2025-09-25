Jovem é assassinada a tiros na frente da filha em Manacapuru

MANACAPURU | Uma jovem identificada como Aliene Taiana Oliveira de Azevedo, de 23 anos, foi assassinada com um disparo de arma de fogo na cabeça, na manhã desta quinta-feira (25), na rua Joana Dangelo, bairro Biribiri, em Manacapuru, município localizado a 84 quilômetros de Manaus.

De acordo com informações, Aliene estava a caminho de deixar a filha na escola quando foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta. Um dos suspeitos desceu do veículo e efetuou o disparo fatal contra a vítima, que caiu morta no local, diante da criança.





Câmeras de segurança da área registraram a movimentação da jovem momentos antes do ataque e também a chegada dos criminosos.

A motivação do crime ainda é desconhecida. A Polícia Militar isolou a área até a chegada da perícia, e o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil de Manacapuru ficará responsável pela investigação do caso, na tentativa de identificar e prender os autores do homicídio.

Por Correio da Amazônia