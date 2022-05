Jovem é assassinado a tiros na frente da esposa no bairro Alvorada 1

MANAUS – Por volta das 19h00min, de quinta-feira, (5), elementos em um carro preto modelo Polo, de placa não identificada, mataram com mais de 15 tiros, Higor Deleão Chaves dos Santos, 26 anos. O mesmo estava com sua esposa na esquina da rua 6 com a G, no bairro Alvorada 1, quando foi assassinado.

O crime tem ligação com o tráfico de drogas da. O mesmo tinha se afastado do mundo do crime e estava frequentemente na igreja, mais segundo a família, ele deixou desafetos e dívidas antes de sair do tráfico. Após sofrer os disparos, a vítima ainda chegou a ser levada para o SPA do Alvorada, onde morreu em seguida.

O crime deve ser investigado pela Delegacia de Homicidios e Sequestros, (DEHS). O corpo foi recolhido para o IML.

Por Correio da Amazônia