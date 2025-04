Jovem tem pedaço do dedo arrancado após brigar com namorado no São José

Uma mulher que não teve o nome divulgado, registrou um boletim de ocorrência, (BO), na tarde desta quinta-feira, (10), na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher, (DECCM), contra seu namorado, identificado como Davi Ismael Moraes, de idade não informada.





Durante uma discursão em um bar na última segunda-feira, (7), o mesmo agrediu a mesmo com um golpe conhecido como “Mata Leão”, e em seguida arrancou um pedaço do dedo da jovem e jogou em meio a rua. O pedaço humano não foi encontrado e a jovem ficou sem o pedaço do membro.

A mesma decidiu apenas nestas quinta-feira, (10), registrar o BO, com medo do elemento agredi-la novamente. A jovem está sendo assistida pela sua delegada Adriane Magalhães, que já solicitou junto às autoridades uma medida protetiva e prisão do acusado.

Segundo a advogada, ambos estavam em um bar quando o mesmo teria desconfiado a a jovem estava olhando para outros homens, onde o mesmo puxou a vítima para um local escuro e cometeu o crime.

A vítima com vergonha não quis falar com a imprensa.

Por Correio da Amazônia