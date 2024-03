Jovens ribeirinhos e indígenas apresentam o espetáculo ‘Tempestade em Copo D’Água’

Neste sábado, 23 de março de 2024, os jovens ribeirinhos e indígenas do Projeto Grupo de Amigos Representando Ideias (Gari) brilharão nos palcos da Comunidade Três Unidos, às margens do Rio Negro, com a emocionante peça ‘Tempestade em Copo D’Água’. Este evento memorável marca o encerramento das atividades deste projeto inspirador.





Um convidado especial, o renomado ator global Rafael Gualandi, conhecido por seu papel como Enzo em ‘Terra e Paixão’, abrilhantará ainda mais a apresentação na comunidade.

Produzido e encenado por 14 jovens talentosos, ‘Tempestade em Copo D’Água’ promete encantar o público com suas narrativas vívidas, canções emotivas e performances cativantes, que trazem à tona as histórias, os sonhos e os anseios desses jovens para suas próprias comunidades.

A peça, que já emocionou plateias em duas sessões realizadas em Manaus no ano passado, aguardou pacientemente as condições climáticas ideais para montar sua estrutura cênica, agora neste começo de 2024.

Esta apresentação especial será dedicada aos convidados e moradores das comunidades da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Puranga Conquista e da Área de Proteção Ambiental (APA) Aturiá-Apuazinho, que receberam e apoiaram o Projeto Gari durante seus dois anos de atividades.

Para o coordenador do Projeto Gari, Adriano Rodrigues, o diferencial dessas apresentações reside na proximidade com a realidade vivenciada pelos jovens em seu cotidiano. “O espetáculo dá vida aos sonhos e desejos de muitos que residem nessas comunidades. Ele proporcionará respostas significativas para eles, mostrando os resultados alcançados ao longo do projeto, quando eles descobriram seu potencial e seu empoderamento dentro da comunidade”, enfatiza.

Esta emocionante apresentação conta com o patrocínio do Instituto Alair Martins (IAMAR) e o apoio essencial do Governo do Amazonas, através da Secretaria de Meio Ambiente (Sema), do Instituto de Pesquisas Ecológicas (Ipê), da Fundação Amazônia Sustentável e do Restaurante Sumimi.

Sinopse

A trama acompanha a jornada de Juma, um jovem que se encontra diante de um dilema: casar-se ou partir da comunidade em busca de novas aventuras pelo mundo. Antes de tomar sua decisão, ele acaba magoando aqueles ao seu redor, incluindo sua noiva, Moema.

Não perca este espetáculo único, que promete emocionar e inspirar a todos com sua mensagem de esperança, sonhos e amadurecimento. Assista ao teaser do espetáculo aqui. (https://youtu.be/NnghSr6KxcM?si=KhMs59Ik9ulY1Yo4).