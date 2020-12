Julgamento de registro de Adail Filho deve acontecer nesta quinta-feira

O recurso que contesta o registro de candidatura do prefeito reeleito de Coari (a 368 quilômetros de Manaus), Adail Filho, deve acontecer nesta quinta-feira (17), no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM). A data é o prazo limite para diplomação.

O julgamento já foi suspenso duas vezes. Membros do tribunal pediram vistas do processo, que também foi considerado suspeito. Conforme o código eleitoral, as decisões dos Tribunais Regionais sobre quaisquer ações que importem cassação de registro, anulação geral de eleições ou perda de diplomas somente poderão ser tomadas com a presença de todos os seus membros.

O recurso eleitoral foi movido pela Coligação Ficha Limpa Coari, do segundo colocado no pleito Robson Tiradentes (PSC). Adail venceu o pleito deste ano em Coari com 22.220 votos (59,45%). Robson recebeu 8.871 votos (23,74%).

A diplomação de Adail, do vice-prefeito eleito, Keitton Pinheiro (PSD) e dos 15 vereadores eleitos está marcada para sexta-feira (18).