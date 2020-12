Secretária de Educação é vencedora do ‘Prêmio Espírito Público 2020’

A secretária municipal de Educação da Prefeitura de Manaus, Kátia Helena Schweickardt, venceu o “Prêmio Espírito Público 2020” – Gestoras do Brasil, na categoria Educação. A premiação é considerada o maior evento de reconhecimento de pessoas que transformam o setor público brasileiro.

A divulgação dos nomes foi realizada nesta terça-feira, 15/12, com transmissão ao vivo pelo YouTube.

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, destacou que a conquista coroa todo um trabalho desenvolvido ao longo da sua gestão e que colocou a cidade entre as melhores no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). “A professora Kátia tirou Manaus do amargo 23º lugar entre as capitais, no Ideb, e nos levou para o Top 10, temos a nova posição, é a elite do ensino público fundamental”, destacou Virgílio.

Ainda segundo Arthur, eventos como esse, que tem a realização da Fundação Brava, Fundação Lemann, Instituto Humanize e República.org, em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração (Consad), contribuem para inspirar áreas importantes da gestão pública a alcançarem metas que se traduzem em melhorias para a população. Para ele, isso também só é possível graças à dedicação de servidores públicos.

“Katia venceu porque lidera os professores e gestores competentes e motivados da Secretaria Municipal de Educação, a Semed, incentivou nossos alunos à leitura, brilhou no trabalho do reforço escolar, reduziu, mais que todos os estados e capitais, a evasão escolar, e uniu a família, os mestres e servidores no objetivo de elevar Manaus e a dignidade do nosso povo. Educação é chave para a prosperidade e o futuro e Kátia sabe abrir caminhos com talento, tecnicidade e paixão”, elogiou o prefeito de Manaus.

Para a secretária, que acompanhou o anúncio ao vivo pela internet, a conquista representa o trabalho dos 15 mil servidores da Semed, que estão revolucionando a educação básica de Manaus. “Quanta felicidade em receber esse prêmio concorrido com tantas pessoas talentosas. Esse prêmio é de todos os servidores da Semed. Agradeço ao prefeito Arthur, que acreditou que alguém desconhecida e que nunca tinha votado nele, poderia colocar a educação de Manaus como referência nesse país”, agradeceu a secretária Kátia, que também é professora.

A atual secretária da Semed também mencionou os pais em sua fala e destacou o importante momento que o país vive. “Agradeço muito a minha mãe, já falecida, que me ensinou a ser uma Helena, como ela. E ao meu pai, que me disse desde muito pequenininha, que os negros ou eles são os melhores ou não seriam nada”, disse Kátia, uma carioca que se tornou manauara e que assumiu, em 2015, a Secretaria Municipal de Educação de Manaus.

Mais de 2 mil pessoas, de 767 municípios do Brasil, inscreveram-se no prêmio, que contou com 210 jurados que avaliaram todos os trabalhos. Este ano, foram reconhecidas trajetórias que impactaram o setor público na área de Educação, Gestão de Pessoas, Governo Digital, Meio Ambiente e Segurança Pública. Os vencedores ganharam um troféu e uma escultura de madeira do artista plástico Kadu.