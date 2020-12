Idoso é preso com mais de 84 documentos falsos

Polícia Militar do Amazonas, prendeu na terça-feira (15/12), um idoso, de 65 anos, pelo crime de tentativa de estelionato e falsificação de documento público. O infrator foi pego em flagrante quando tentava aplicar golpe em uma agência de empréstimos na rua Costa Azevedo, no Centro, zona sul de Manaus.

Com o infrator, os policiais militares apreenderam 84 documentos falsos, entre Registro Geral (RG) de terceiros, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), carteiras de profissionais de enfermagem e medicina, títulos de eleitor, certificado de reservistas, além de quatro cartões de crédito, um laptop e um aparelho celular.

Os policiais chegaram ao suspeito após serem acionados pela agência de financiamento, que identificou a atitude suspeita do homem. Ele tentou fazer um empréstimo no valor de R$ 8 mil. Dias antes, ele já havia contraído crédito, no valor de R$ 20 mil, na mesma instituição financeira.

No momento do flagrante, o homem utilizava um RG com o nome falso de “Francisco Damasceno Ferreira”. Segundo informações do 1º Distrito Integrado de Polícia Civil, onde o caso foi registrado, o infrator utilizava os documentos para abrir contas em bancos. Quatro das identidades apreendidas estavam adulteradas com a foto do idoso.

Ele conseguia os documentos falsos através de lojas e supermercados da cidade, se apresentando como o titular de documentos perdidos nos estabelecimentos.