Prefeito entrega benefícios do ‘Nossa Merenda’ e inaugura mercado Walter Rayol

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, entrega nesta quarta-feira, 16/12, às 10h, cartões do programa “Nossa Merenda” na escola municipal Sérgio Pessoa Figueiredo, no bairro Presidente Vargas, zona Sul.

São 132 mil cartões creditados com o valor de R$ 150,00 e, de maneira simbólica, cinco pais ou responsáveis receberão o benefício das mãos do prefeito. Na ocasião, o prefeito irá realizar um balanço das conquistas obtidas na gestão na educação municipal, com destaque ao “Prêmio Espírito Público 2020”.

Em seguida, às 11h30, o prefeito, acompanhado da presidente da Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, inaugura o mercado municipal Walter Rayol, localizado no bairro Cachoeirinha, após completa revitalização. O espaço também recebeu acessibilidade e paisagismo.

E, pela tarde, o prefeito e a primeira-dama, que também preside o Fundo Manaus Solidária, ainda entregam cheques simbólicos para os representantes das 36 Organizações da Sociedade Civil (OSCs) aprovadas no 3º Edital de Fomento, às 16h no Centro de Cooperação da Cidade (CCC). Os cheques possuem valor global de R$ 7 milhões e permitirão o desenvolvimento de projetos de até R$ 200 mil.