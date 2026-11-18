A pane que parou os voos nos Estados Unidos começou com a troca de um equipamento, e a lição serve para qualquer empresa. Quem é supersticioso vai dizer que só podia ser sexta-feira 13, mas azar não explica o que aconteceu. Na tarde de 13 de novembro, os Estados Unidos pararam todos os voos do país por mais de quatro horas e, só naquele dia, 12 mil voos foram cancelados segundo a agência de aviação americana. Não foi ataque hacker nem tempestade.

O governo ainda investiga, mas a explicação dada até agora é simples, a rede de comunicação do controle aéreo está sendo modernizada e, durante essa troca, um equipamento novo foi ligado no Arkansas. Na mesma hora outro equipamento, instalado semanas antes no Texas, começou a entupir a rede de dados, afetando 17 dos 22 centros que controlam os voos em rota.





Uma peça mexe em todas

O que mais me chamou a atenção foi a declaração da fabricante de que o equipamento não quebrou, fez exatamente o que foi configurado para fazer. Ou seja, alguém mexeu em um ponto da rede sem medir o efeito no resto, e o resto era simplesmente o país inteiro. Dois meses antes, uma auditoria do Congresso americano já tinha avisado que essa modernização não tinha um cronograma único, tinha mais de 11 mil cronogramas separados. Cada equipe cuidava da sua parte e ninguém olhava o conjunto.

Na empresa é igual

Toda empresa funciona como uma corrente, em que cada área é um elo. O financeiro muda um prazo de pagamento e o fornecedor atrasa a entrega; o comercial promete uma data que a fábrica não consegue cumprir; a TI atualiza um sistema na sexta à noite e na segunda ninguém consegue emitir nota. Ninguém fez por mal, cada um resolveu o seu problema, mas esqueceu de perguntar quem mais seria afetado.

Vejo isso de perto em uma fintech. Usamos sistemas de vários fornecedores, todos ligados entre si, e se um deles muda alguma coisa sem avisar, tudo sai do ar. Para o cliente não importa de quem foi a culpa, o que ele vê é que o serviço parou.

Por isso, antes de qualquer mudança, três perguntas precisam de resposta: quem depende disso que vou mexer, quem precisa ser avisado antes e como eu volto atrás se der errado. Com fornecedor, vale colocar no contrato a obrigação de avisar antes de qualquer alteração. Parece básico, mas é o básico que costuma faltar quando a mudança é pequena e feita com pressa.

O carro é um só

Além de empresário sou atleta, e o rally raid ensina isso o tempo todo. Entre uma etapa e outra os mecânicos trabalham no carro, e tudo o que eles mexem, do ajuste da suspensão à pressão dos pneus, muda o jeito de o carro se comportar. Se a equipe altera alguma coisa e não avisa, piloto e navegador só descobrem no dia seguinte, em alta velocidade e longe de qualquer socorro.

Por isso, em equipe boa ninguém mexe em nada sem contar para os outros. Empresa é a mesma coisa, são várias engrenagens de uma mesma máquina. Mudar faz parte, mas quem muda tem a obrigação de olhar para o lado antes.

Lélio Vieira Carneiro Júnior é chairman da Rafatella, empresário, investidor e piloto de rally raid.