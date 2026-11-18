Com o objetivo de aproximar a gestão dos servidores e conhecer de perto as necessidades de cada setor, o prefeito de Manaus, Renato Junior, levou nesta terça-feira, 17/11, a rodada de escuta que vem realizando nas secretarias municipais, desta vez na Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), na Defesa Civil e na Casa Militar, que funcionam no mesmo prédio. A iniciativa vai percorrer diferentes órgãos da administração municipal.

Durante a visita, o prefeito percorreu os setores dos três órgãos, conversou com as equipes e participou da formação de 70 agentes da Defesa Civil, que vão atuar na linha de frente durante o período de chuvas.





“Agora eu estou passando nas secretarias para ouvir também, porque, enquanto prefeito, penso que acerto quando ouço. E eu vim para ouvir vocês, para entender como está o trabalho na ponta, nos bairros, nas comunidades. Meu papel aqui também é garantir boas condições de trabalho aos servidores”, afirmou Renato Junior.

Na Semad, responsável pela gestão de pessoas e pelo planejamento da prefeitura, o prefeito passou por todos os setores e conversou com os servidores.

O prefeito destacou o papel das equipes que trabalham fora dos holofotes. “Se o meu trabalho lá na ponta está dando certo, é porque tem gente como vocês trabalhando por Manaus. E agora, que vamos enfrentar o aumento das chuvas, vocês vão ser ainda mais requisitados. Manaus está contando com vocês”, reforçou.

Com 27 anos de Defesa Civil, o servidor Salomão Marcos aproveitou a visita do prefeito para apresentar as demandas da categoria. “A Defesa Civil é sempre lembrada quando acontece um alagamento, uma ocorrência. É aí que ela aparece. Por isso, essa visita é muito boa para nós”, afirmou.

Um dos servidores mais antigos da Casa Militar, Roberval Cabral, destacou a rapidez com que a gestão tem agido desde que o prefeito assumiu, em 31 de março. “Em pouco tempo o senhor já fez muita coisa. E, olhe, essa é a primeira vez que um prefeito vem até aqui falar com a gente”, disse o servidor.

Depois de ouvir as equipes, o prefeito Renato Junior anunciou que a sede da Defesa Civil vai ser transferida para a zona Leste. Ele também marcou um novo encontro com os servidores no primeiro trimestre de 2027. “Quero que vocês levantem os pontos negativos e também os positivos. Quem enxerga só o negativo fica cego. Quem enxerga o negativo e o positivo sabe enxergar”, enfatizou.

Na Casa Militar, comandada pelo secretário Major Renan Libório e que abriga também a Junta de Serviço Militar, o prefeito agradeceu aos servidores pelo trabalho nos bastidores da gestão. “Se eu estou dando certo na rua, é porque tem vocês aqui. Apesar de ser o prefeito, eu sou colega de trabalho de vocês”, finalizou.