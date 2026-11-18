O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11) mantém canais gratuitos para denúncias de assédio eleitoral nas relações de trabalho no Amazonas e em Roraima até 18 de dezembro. O atendimento é voltado a trabalhadores vítimas de ameaças, perseguições, demissões ou retaliações motivadas por posicionamento político ou pelo resultado das eleições.

No Amazonas, os casos urgentes podem ser denunciados pelo telefone (92) 98416-8682. Em Roraima, o contato é (95) 98411-1829. O plantão conta com magistrados e servidores capacitados.





A Justiça do Trabalho também determinou prioridade na tramitação de processos relacionados ao tema. As denúncias podem ser encaminhadas ainda ao Ministério Público do Trabalho (MPT), pelo site mpt.mp.br/assedio-eleitoral, ou à Ouvidoria do TRT-11.

O tribunal orienta que os trabalhadores guardem mensagens, e-mails, áudios, vídeos e outros registros que possam comprovar as situações de assédio.