Lula vê de perto destruição causada por terroristas bolsonaristas no Palácio do Planalto

Após terminar a vistoria no Planalto, o presidente Lula irá ao Supremo Tribunal Federal, onde se reunirá com a presidente da Corte, ministra Rosa Weber

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está no Palácio do Planalto na noite deste domingo (8) vendo de perto a destruição provocada por terroristas apoiadores de Jair Bolsonaro, que invadiram e vandalizaram o prédio, bem como a sede do Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional.

Após terminar a vistoria no Planalto, o presidente Lula irá ao Supremo Tribunal Federal, onde se reunirá com a presidente da Corte, ministra Rosa Weber.