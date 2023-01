Presidente da AAM repudia atos terroristas contra os Três Poderes, em Brasília

A Associação Amazonense de Municípios (AAM), repudia veementemente os atentados ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal (STF), neste domingo (08), condenando os atos antidemocráticos, terroristas, extremistas e os ataques à Constituição Brasileira.

De acordo com o presidente da AAM, o prefeito Anderson Sousa, as liberdades constitucionais e as livres manifestações de pensamento em reuniões, não podem servir como instrumento para justificar ataque às instituições públicas, essenciais ao funcionamento do Estado Democrático de Direito.

Anderson diz que a AAM é contrária aos atos de violência e depredação do patrimônio público, defendendo a imediata identificação e punição dos indivíduos que praticam tais atos.