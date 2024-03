Madrugada foi de chuva e fim de semana pode ter variações climáticas em Manaus

A madrugada deste sábado (9) iniciou com chuva na maior parte dos bairros de Manaus. A chuva ficou mais intensa por volta das 4h30.





Por enquanto, não há registros de ocorrências, mas a população deve ficar atenta aos riscos de desastres. A Defesa Civil está em monitoramento.

De acordo com a Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), a população pode se preparar para um fim de semana com variações climáticas. A previsão indica céu predominantemente encoberto durante a madrugada e manhã, com ocorrência de chuvas isoladas. Ao longo da tarde, espera-se céu parcialmente encoberto, também com possibilidade de chuvas isoladas.

Durante a noite, o céu permanecerá parcialmente encoberto, ainda com ocorrência de chuvas isoladas. Para esse dia, as temperaturas devem oscilar entre 25°C e 33°C, enquanto a umidade deve variar entre 65% e 95%.

Já para o domingo (10), a previsão indica céu predominantemente nublado durante a madrugada e manhã, com chuvas e trovoadas. Durante a tarde, o céu estará predominantemente encoberto, com ocorrência de chuvas isoladas.

Durante a noite, o céu estará parcialmente nublado, com baixa possibilidade de chuvas isoladas. Para esse dia, as temperaturas devem variar entre 25°C e 32°C, com umidade entre 70% e 95%.