Norte e Nordeste aprovam propostas de equidade regional na 4ª CNC

A participação ativa das regiões Norte e Nordeste na 4ª Conferência Nacional de Cultura (CNC) marcou uma importante etapa na busca por equidade e reconhecimento das peculiaridades regionais. A representação da Prefeitura de Manaus, através do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), foi fundamental nesse processo que se encerrou nesta sexta-feira, 8/3, após cinco dias de intensos debates no Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.





Para Neilo Batista, presidente do Concultura, os avanços nas propostas aprovadas durante a etapa nacional refletem um compromisso em reduzir as disparidades regionais, especialmente ao reconhecer o “fator amazônico” na definição das políticas culturais futuras. A criação de instrumentos de incentivo como o Sistema Nacional de Financiamento da Cultura e o Sistema Nacional de Cultura (SNC), recentemente aprovados pelo Senado, são considerados conquistas históricas aguardando a sanção do presidente Luíz Inácio Lula da Silva.

A participação ativa dos delegados do Amazonas, apoiados pelo prefeito de Manaus, David Almeida, fortaleceu a voz das regiões Norte e Nordeste, unindo esforços para promover o reconhecimento do “fator amazônico” e das pautas indígenas. Mais de 300 delegados do Amazonas contribuíram para uma articulação política eficaz, formando uma bancada sólida em defesa da Amazônia.

A inclusão do “fator amazônico” nas propostas da CNC foi comemorada por Bianca Alencar, delegada do setorial de dança e expressões afrodescendentes, destacando o diferencial que isso representa para a Política Nacional da Cultura. A historiadora Rila Arruda ressaltou a importância das propostas aprovadas para a realidade amazônica, especialmente para a área de museus.

A 4ª Conferência Nacional de Cultura teve início com 140 propostas e culminou na escolha de 84 prioridades, posteriormente transformadas em 30 durante as plenárias dos eixos. O evento, realizado pelo Ministério da Cultura e pelo Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC), contou com a correalização da Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura no Brasil (OEI).

Além das discussões, o Festival da Cultura, patrocinado pelo Banco do Brasil, trouxe uma rica programação, reforçando o compromisso com o fortalecimento e a promoção da diversidade cultural brasileira.