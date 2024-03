Amazonas receberá 52 novos profissionais do Mais Médicos para reforçar atendimento à população

O programa Mais Médicos, que tem como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, está prestes a receber um reforço importante no Amazonas. Serão mais 52 profissionais atuando pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em diversas regiões do estado.





Os médicos intercambistas e brasileiros formados no exterior iniciaram, na última segunda-feira (4), o primeiro Módulo de Acolhimento e Avaliação (MAAv) de 2024. Esta etapa, realizada simultaneamente em Brasília (DF) e Belo Horizonte (MG), é presencial e obrigatória para o início das atividades em saúde.

O MAAv conta com a participação de mais de 1,5 mil médicos brasileiros com diploma do exterior e 82 estrangeiros. Após a conclusão desta etapa, esses novos profissionais se juntarão aos médicos já em atividade pelo programa.

Em 2023, o Mais Médicos alcançou um marco importante, preenchendo um número recorde de 28,2 mil vagas em 82% do território nacional, beneficiando cerca de 86 milhões de brasileiros com atendimento médico. O programa também conseguiu atingir 100% dos 34 distritos sanitários especiais indígenas (DSEIs), um avanço significativo diante da desassistência enfrentada por essa população.

Para 2024, o Mais Médicos traz novidades importantes. Pela primeira vez, abriu-se um processo seletivo direcionado ao atendimento de populações em vulnerabilidade, como pessoas privadas de liberdade ou em situação de rua. Além disso, serão oferecidas formações específicas para médicos intercambistas, com foco em habilidades necessárias para lidar com diferentes grupos ou populações, incluindo situações de violência, uso abusivo de álcool e outras drogas, infecções sexualmente transmissíveis (IST) e saúde mental.

O MAAv, realizado em parceria entre os ministérios da Saúde e da Educação, consiste em 160 horas de aulas que abordam temas como legislação, funcionamento do SUS, protocolos clínicos, código de ética médica e diretrizes específicas do estado e município onde os profissionais atuarão.

Com essas iniciativas, o programa Mais Médicos continua seu compromisso de fortalecer a assistência médica em todo o Brasil, garantindo acesso à saúde para todos os cidadãos.

Fonte: Ministério da Saúde