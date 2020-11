Mãe de David Almeida morre vítima de Covid-19

Após mais de dez dias internada no hospital Adventista, dona Rosa Almeida, mãe do candidato a prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), morreu no início da tarde deste sábado (28). O prefeiturável estava acompanhando a mãe desde a confirmação da doença.

“A todos que oraram, minha gratidão. Minha mãe, dona Rosa Almeida, acaba de descansar no Senhor. Deus levou minha Rosa para colorir o jardim da vida”, escreveu ele em rede social.

Os detalhes sobre o velório e o sepultamento serão conhecidos mais tarde, conforme informou a assessoria do candidato.

Adversário de David nestas eleições, o candidato Amazonino Mendes (Podemos) demonstrou solidariedade. “Amazonino pede a Deus que, na sua infinita bondade, traga paz aos corações e almas de seus entes queridos”, diz nota enviada pela equipe do candidato.