Mais de 400 bebês já foram levados para iniciar o esquema vacinal contra a Covid em Manaus

A vacinação contra a Covid-19, que garante proteção contra as formas graves da doença, já beneficiou mais de 400 bebês, de seis meses a menores de 3 anos (2 anos, 11 meses e 29 dias), na capital amazonense. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), liberou a vacina para essa faixa etária em novembro, inicialmente ao público com comorbidades, e ampliou ao público em geral na última segunda-feira, 2/1.

De acordo com o Vacinômetro municipal (vacinometro.manaus.am.gov.br), 433 crianças nessa faixa etária já haviam recebido a primeira dose do imunizante, até esta quarta-feira, 4/1. Aproximadamente 220 bebês foram levados aos postos de vacina da Semsa nos meses de novembro e dezembro, e outras 200 crianças receberam a vacina nos últimos dois dias, quando a campanha foi aberta ao público sem comorbidades.

“Felizmente nós conseguimos começar o ano de 2023 com mais essa novidade na campanha, e observamos que muitos pais tiveram a responsabilidade de vacinar seus filhos logo nessa primeira semana do ano, quando houve a liberação. Porém, temos um desafio enorme para ampliar a cobertura vacinal para essa faixa etária, pois muitas pessoas ainda têm medo ou resistência para acreditar na vacina, apesar de todas as comprovações científicas”, conta a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe.

Baixa procura

De acordo com a secretária, em Manaus, a meta é vacinar 2.088 crianças de 6 meses a menores de 3 anos com comorbidades, número que representa 90% do público estimado. Até a última segunda-feira, apenas 220 bebês desse grupo haviam sido levados para receber a primeira dose.

Em relação ao público sem comorbidades, nessa mesma faixa etária, a meta da Semsa é vacinar 70,1 mil crianças, ou seja, 90% do público estimado. “Precisamos que os pais, avós, tios e responsáveis por crianças entendam que todas as vacinas são importantes, inclusive essa, contra a Covid-19, que tem contribuído com a redução de mortes e internações. Estudos do Ministério da Saúde apontam que crianças menores têm mais chances de desenvolver formas graves do que os adolescentes, por exemplo, então precisamos proteger nossas crianças”, afirma Shádia.

A secretária explica, ainda, que a vacina aplicada nesse público é da fabricante Pfizer Biontech, chamada de Pfizer Baby, com concentração diferente daquela ofertada aos demais grupos. O esquema vacinal inicial é de três doses, com intervalo de quatro semanas entre a 1ª e a 2ª dose, e de oito semanas entre a 2ª e a 3ª dose.

Endereços

Para evitar o desperdício de doses, considerando que o frasco com dez doses tem validade de apenas 12 horas após aberto, a Semsa centralizou a vacinação contra a Covid para o público de 6 meses a menores de 3 anos em quatro unidades de saúde. O atendimento é feito das 8h às 17h em dias úteis, e de 8h às 12h aos sábados.

As unidades de referência são as seguintes: UBS Áugias Gadelha, na Rua 15, s/nº, conjunto Ribeiro Júnior, Cidade Nova I, zona Norte; UBS José Rayol dos Santos, na avenida Constantino Nery, s/nº, bairro Chapada, zona Centro-Sul; UBS Deodato de Miranda Leão, na avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória, zona Oeste; e UBS Alfredo Campos, na alameda Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi, zona Leste.

“A recomendação é que os bebês estejam saudáveis no momento da vacinação, sem febre ou sintomas gripais, e caso eles estejam com o calendário básico desatualizado, podem tomar outras vacinas no mesmo dia. Os responsáveis precisam apresentar certidão de nascimento ou documento de identidade com foto da criança, caderneta de vacinação e CPF ou Cartão Nacional de Saúde”, orienta Shádia.

A lista completa de pontos de vacinação contra a Covid-19, incluindo os grupos das demais faixas etárias, pode ser acessada no link bit.ly/localvacinacovid19. A população pode obter todas as informações sobre a campanha de vacinação contra a doença no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) e também nas redes sociais oficiais da secretaria (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook).