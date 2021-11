Mais de 500 Kg de alimentos vencidos são apreendidos em supermercado de Manaus

O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) apreendeu mais de 500 Kg de produtos em condições inadequadas para uso. A ação ocorreu nesta terça-feira, 09/11, em um supermercado do bairro Praça 14 de Janeiro, na zona sul de Manaus.

No local, a equipe do Procon-AM recolheu 485 Kg de farinha de mandioca. Os produtos estavam com as respectivas datas de validade expiradas.

Além disso, os fiscais também apreenderam pescado, frango, itens em conserva, laticínios e pães.

A ação desta terça resultou em um total de 536,8 Kg de alimentos vencidos. Todos os produtos foram descartados e o estabelecimento, autuado.

“Essa é uma das nossas maiores apreensões do ano, e é muito preocupante que um supermercado siga com a venda de tantos itens fora da validade. Isso é um risco para a saúde do consumidor e precisa ser observado com mais cuidado pelos estabelecimentos”, aponta o diretor-presidente do órgão, Jalil Fraxe.