Presidente do TCE-AM é condecorado com Medalha de Mérito Rui Barbosa

Em reunião do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC) realizada em João Pessoa, nesta terça-feira (9), o presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Mario de Mello, recebeu a Medalha de Mérito Rui Barbosa. A honraria é concedida pelo Instituto Rui Barbosa (IRB).

Ao comentar sobre a homenagem recebida, o presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello, destacou a responsabilidade de estar à frente da Corte de Contas.

“Receber esta honraria nos incentiva a redobrar os nossos esforços, fazer mais para cumprir a cada novo dia e, cada vez melhor, a nossa missão constitucional como órgão de controle, de auxiliar o legislativo. A Medalha Rui Barbosa é um padrão de honra e uma enorme responsabilidade”, destacou o presidente Mario de Mello.

A Medalha do Mérito Rui Barbosa é concedida a pessoas com atuações significativas nos Tribunais de Contas do país. Segundo o IRB, sem o trabalho dos homenageados, incluindo do conselheiro Mario de Mello, não seria possível cumprir a missão institucional de “promover a integração, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos métodos e procedimentos de controle externo, aproximando instituições e sociedade, de modo a fortalecer ações que beneficiem a coletividade.”

As homenagens aconteceram durante o II Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, que está sendo realizado em João Pessoa, na Paraíba, e dura até a próxima sexta-feira (12). O evento está acontecendo na modalidade híbrida, com número limitado de participantes no formato presencial.