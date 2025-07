Manaus realiza atividades tecnológicas voltadas para educação municipal

Formação do 5º módulo do projeto “Procurumim: Letramento em Programação e Robótica”, com foco na temática “Robótica Educacional”, com 2ª e 3ª fases da seletiva do Campeonato de Robô Sumô, foram as ações realizadas, nesta terça-feira, 15/7, pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed).





A formação, conduzida pela Gerência de Tecnologia Educacional (GTE), aconteceu no auditório da Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério (DDPM), na avenida Maceió, zona Centro-Sul da capital, e contou com a participação de estudantes, coordenadores dos Centros de Tecnologias Educacionais (CTEs) e professores da rede municipal de ensino.

A ação tem o objetivo de fortalecer o desenvolvimento de competências como pensamento computacional, criatividade, colaboração e resolução de problemas, o módulo propôs aos estudantes o desafio de projetar, montar e programar robôs autônomos. A atividade integra os conhecimentos de matemática, física e informática, promovendo uma vivência prática e inovadora.

Os coordenadores CTEs estão sendo capacitados, por meio dos módulos formativos, que são replicados nos clubes de robótica das escolas, garantindo que o conhecimento seja multiplicado, de forma efetiva, em sala de aula. “A formação continuada é essencial para a prática docente, pois mantém os professores atualizados com novas metodologias e tecnologias, tornando as aulas mais dinâmicas e eficazes. Isso contribui para o desenvolvimento de competências pedagógicas, melhora a qualidade do ensino e aumenta o engajamento e a aprendizagem dos alunos”, informou a gerente da GTE, Aldemira Câmara.

Participaram da seletiva 21 escolas, 50 alunos e 21 coordenadores. Isabela Clarisse dos Santos, de 10 anos, do 4º ano da escola municipal Padre José de Anchieta, é uma das participantes. A estudante está animada com a experiência, e destaca a importância do trabalho em equipe e do aprendizado durante a montagem do robô. “Eu achei muito legal montar o robô com minha equipe. A gente teve que pensar junto e testar várias vezes até ele funcionar. Eu quero continuar participando, porque aprendo muito e também me divirto!”, afirmou a estudante.

A próxima etapa será a 4ª fase, de caráter eliminatório, prevista para o mês de agosto, que servirá como fase classificatória para a 8ª edição da Exposição de Ciências, Robótica, Educação Ambiental, Tecnologia e Inovação, (Expocreati), promovida anualmente pela Semed.

Para a coordenadora do projeto Procurumim, Milene Monteiro, a formação representa mais do que uma etapa técnica é um marco no processo de inovação nas escolas públicas de Manaus. “A cada módulo, vemos o brilho nos olhos dos alunos ao perceberem que podem criar, testar e resolver problemas reais com tecnologia. O Campeonato de Robô Sumô é mais do que uma competição, é uma vivência de aprendizagem, onde eles colocam em prática tudo o que estão construindo em equipe nos clubes de robótica”, destacou.

Sobre o projeto

Atualmente, o projeto Procurumim atende 68 unidades de ensino, com 81 clubes de robótica ativos. Ao todo, 9.400 alunos e professores são impactados diretamente pelas ações do projeto, além de aproximadamente 25 mil estudantes beneficiados de forma indireta. A iniciativa já formou 320 professores, ampliando o alcance da robótica educacional dentro da rede municipal.