‘Manaus Visão Hack 2021’ completa 24 horas de maratona

A maratona ‘Manaus Visão Hack 2021’, evento promovido pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Instituto Visão Amazônica, completou 24 horas na noite deste sábado, 28/8, com a conclusão das etapas 1 e 2 dos projetos, a partir da entrega do resumo estruturado e do mapa de funcionalidades dos produtos à comissão julgadora.

Na manhã deste sábado, os participantes entregaram o resumo central de ideias e soluções propostas para a criação de seus produtos. Após a entrega, o evento recebeu o humorista Ícaro Pimenta, que realizou algumas dinâmicas e atividades com os participantes, em um momento de relaxamento e descontração.

Ao final do dia, as equipes entregaram o mapa de funcionalidades do sistema do produto, no qual consta toda a estrutura técnica do produto proposto, para que a comissão possa avaliar se a etapa 2 está alinhada à etapa 1.

Neste domingo, 29/8, os participantes devem entregar as etapas 3 e 4, contendo os códigos, documentação e o MVP (Minimum Viable Product, em português Produto Mínimo Viável), finalizando com a entrega e apresentação do Pitch (Apresentação de Negócios) de cada equipe.

O projeto

O projeto “Manaus Visão Hack 2021”, em formato de hackathon, prevê a realização de um conjunto de ações, que possuem a finalidade de prospectar soluções inovadoras e sustentáveis, para algumas áreas estratégicas da administração pública municipal, além de colaborar com a formação de lideranças e de profissionais das áreas de tecnologia e inovação na cidade de Manaus.