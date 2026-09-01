Manausprev alerta para recadastramento de aposentados e pensionistas de setembro

A Prefeitura de Manaus, por meio da Manaus Previdência, iniciou o recadastramento anual obrigatório dos aposentados e pensionistas nascidos no mês de setembro. O procedimento deve ser realizado até o dia 30/9, por meio do portal da autarquia (https://manausprevidencia.manaus.am.gov.br/). A não realização do procedimento dentro do prazo acarreta a suspensão do pagamento do benefício até que o cadastro seja regularizado.

Previsto em lei, o recadastramento é essencial para manter os dados cadastrais atualizados, assegurar a continuidade do pagamento dos benefícios previdenciários e reforçar a confiabilidade das informações da base de segurados.





A diretora-presidente da Manausprev, Daniela Benayon, reforça a importância dos beneficiários realizarem o recadastramento dentro do prazo e, preferencialmente, com antecedência, para evitar transtornos relacionados à suspensão do pagamento.

“É muito importante que os aposentados e pensionistas aniversariantes de setembro não deixem o recadastramento para os últimos dias. Orientamos que façam o procedimento o quanto antes, pois a não realização dentro do prazo pode resultar na suspensão do pagamento do benefício, causando transtornos ao beneficiário”, afirma Daniela Benayon.

Os beneficiários que precisarem de atendimento presencial poderão realizar o procedimento na sede da Manausprev, localizada na avenida Constantino Nery, nº 2.480, bairro Chapada, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Nesse caso, é necessário realizar agendamento prévio pelo portal da autarquia ou pelos telefones do Call Center: (92) 3186-8000 e 98423-0900.

Em caso de dúvidas, os canais oficiais de atendimento da Manausprev permanecem disponíveis para prestar todas as orientações necessárias.