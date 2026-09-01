Tecnologia facilita rotina bancária de pessoas 60+

Dados do IBGE mostram avanço no acesso à internet entre idosos e instituições reforçam mecanismos de proteção

Pagar contas, consultar o saldo, fazer transferências, acompanhar investimentos e realizar outras operações financeiras sem precisar sair de casa já faz parte da rotina de milhões de brasileiros. Entre as pessoas com 60 anos ou mais, o uso da internet também vem crescendo e, segundo dados do IBGE, em 2025, 74,5% dos idosos acessavam a rede, um aumento de 4,4% relação ao ano anterior. Entre os principais usos estão justamente os serviços financeiros com 74,2% dos usuários acessando bancos ou outras instituições financeiras pela internet.





Apesar do avanço, a falta de familiaridade ainda é uma barreira. Entre os principais motivos para não usar a internet, 66,5% dos idosos apontam não saber usar a ferramenta e, nesses casos, aprender a utilizar os canais digitais de forma segura pode representar mais praticidade e autonomia para cuidar da própria vida financeira. As instituições financeiras vêm ampliando recursos como autenticação em múltiplos fatores, monitoramento de transações, análise de comportamentos suspeitos e mecanismos de prevenção a fraudes para que todos, principalmente os mais velhos, possam utilizar a tecnologia com toda segurança.

“Além da tecnologia, acreditamos que a segurança também passa pela informação e pelo relacionamento próximo com os associados. Por isso, investimos continuamente em ações de educação financeira e digital, com orientações sobre prevenção a golpes, cuidados no compartilhamento de dados e uso seguro dos canais digitais”, explica Renata Bomtempo, consultora de Meios de Pagamentos do Sicredi.

Uma das principais recomendações para os usuários 60+ que estão começando a utilizar o celular para cuidar das finanças é acessar somente os canais oficiais da instituição. Aplicativos devem ser baixados pelas lojas oficiais dos sistemas operacionais e o acesso ao internet banking deve ser feito pelo endereço oficial da instituição, evitando links recebidos por mensagens, e-mails ou redes sociais.

Também é importante manter senhas em sigilo e nunca compartilhar tokens, códigos de segurança ou informações pessoais. Caso alguém entre em contato solicitando esses dados, a orientação é interromper a comunicação e procurar diretamente a instituição financeira pelos canais oficiais.

Manter o celular e os aplicativos atualizados também contribui para a segurança. Em caso de dúvida sobre uma operação ou comunicação recebida, o caminho mais seguro é buscar orientação diretamente com a instituição. “No Sicredi, outro diferencial é a combinação entre os canais digitais e o atendimento humano. Os associados contam com o apoio das cooperativas e equipes de atendimento para esclarecer dúvidas e ganhar confiança no uso das ferramentas digitais. Dessa forma, buscamos oferecer uma experiência que una praticidade, autonomia e segurança, especialmente para públicos que estão ampliando sua utilização dos serviços digitais”, afirma Renata.

O processo de inclusão digital pode ser ainda mais simples quando filhos, netos e outros familiares participam do aprendizado. “O apoio da família pode ser muito importante no processo de adaptação ao ambiente digital, auxiliando na configuração inicial dos aplicativos, orientado sobre boas práticas de segurança e incentivando o uso das funcionalidades”, destaca a consultora de Meios de Pagamentos.

Mais do que substituir o atendimento presencial, os canais digitais ampliam as possibilidades de acesso aos serviços financeiros. Com informação, atenção aos sinais de uso indevido de informações e utilização exclusiva dos canais oficiais, a tecnologia pode se tornar uma aliada da qualidade de vida, oferecendo ao público 60+ mais comodidade, autonomia e liberdade para resolver boa parte da rotina bancária sem sair de casa.

“A ampliação da conectividade entre pessoas com mais de 60 anos representa uma oportunidade importante de inclusão financeira. Os canais digitais do Sicredi permitem que o associado realize consultas, pagamentos, transferências e diversas outras operações com mais comodidade, autonomia e agilidade, sem a necessidade de deslocamentos frequentes até a agência. Ao mesmo tempo, esse movimento reforça a importância da educação financeira e digital, para que o uso da tecnologia aconteça de forma segura e consciente”, conclui Renata Bomtempo.