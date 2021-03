Marcelo Ramos presta contas do mandato à sociedade

O deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM) distribuiu em todos os seus canais de comunicação com a sociedade e à imprensa um relatório detalhado de sua atividade parlamentar. Buscando dar transparência às suas ações e projetos, listou suas principais realizações, com destaque aos benefícios ao seu estado, o Amazonas, durante a crise sanitária, econômica e social mais grave da sua história.

O documento se refere ao desempenho do trabalho congressual no ano de 2020, onde figura a destinação de emendas parlamentares individuais e de bancada, que somam

R$167.883 milhões, 90% dessas investidas na saúde do Amazonas. “Como faço todos os anos, nos meus quase 15 anos de vida pública, cumpro com meu dever, que é prestar contas à sociedade brasileira, em especial à população do Amazonas, que me trouxe até aqui”, disse Ramos.

O relatório menciona o que seu autor chama de “mandato de resultados”, com a priorização “dos interesses do Amazonas e da defesa dos 500 mil postos de trabalho diretos e indiretos gerados pela Zona Franca de Manaus”. Apesar do foco em seu estado, o parlamentar também conduziu temas nacionais relevantes, com a presidência da Comissão Especial que analisou a PEC da Segunda Instância, bem como a relatoria do PL da Regularização Fundiária. As matérias aguardam discussão e votação do relatório, interrompidas em razão da pandemia.

“Na presidência da comissão especial que analisa a PEC da Segunda Instância, entregamos o texto pronto para ser votado, o que ainda não ocorreu em razão da pandemia, que paralisou o colegiado. Como relator do PL da Regularização Fundiária, elaboramos um texto que protege a floresta e os agricultores familiares”, destaca Marcelo, na apresentação do documento.