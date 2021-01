Marcelo Serafim será líder de David Almeida na CMM

Durante a sessão extraordinária virtual da Câmara Municipal de Manaus (CMM), na manhã desta terça-feira (26), o vereador Marcelo Serafim (PSB) foi definido como líder do prefeito David Almeida (Avante) na casa. O nome do parlamentar era bastante cotado para a função devido à proximidade com o gestor da capital.

“A definição aconteceria somente em abril, mas foi antecipada devido ao período atípico de pandemia de covid-19”, afirmou Serafim.

Ao assumir a liderança do prefeito, Marcelo Serafim enfatizou que irá tratar de demandas importantes. Alguns desses assuntos são referentes ao retorno de órgãos municipais.