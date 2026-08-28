Mayra Dias percorre cinco comunidades rurais de Parintins e reforça ações no interior

Candidata à reeleição pelo PSD cumpriu agenda em cinco comunidades nesta quinta-feira (27) e destacou ações do mandato voltadas ao município

Candidata à reeleição, a deputada estadual Mayra Dias (PSD) cumpriu, nesta quinta-feira (27/08), uma extensa agenda na zona rural de Parintins, com visita a cinco comunidades: Boa Vista do Itaboraí, Menino Deus, Paraná do Espírito Santo do Meio, Paraná do Espírito Santo de Baixo e Paraná do Espírito Santo de Cima.





Durante os encontros, Mayra conversou com moradores, apresentou propostas e destacou ações realizadas ao longo do mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

Na comunidade Boa Vista do Itaboraí, o coordenador Wilson Azevedo destacou a presença da parlamentar nas localidades rurais e o trabalho desenvolvido em benefício das comunidades. “A gente agradece todo o trabalho e o carinho que a deputada Mayra tem pelas nossas comunidades rurais. É importante ter uma representante que conhece de perto a nossa realidade e está presente”, afirmou.

A deputada ressaltou que sua atuação parlamentar também tem resultado em investimentos para Parintins. De acordo com Mayra, mais de R$ 50 milhões em emendas parlamentares foram destinados ao município para áreas como saúde, educação e assistência social.

“Essa recepção é muito positiva e, graças a Deus, a gente vem sendo sempre muito bem recebida. Isso é o reconhecimento do trabalho que estamos fazendo em Parintins, não só na cidade, mas também na zona rural. Estamos nessa maratona levando nossas propostas e nossa mensagem, mostrando tudo aquilo que já fizemos e o que ainda queremos fazer pelo município”, afirmou Mayra.

A parlamentar também reforçou que a passagem pelas comunidades faz parte da agenda de diálogo com a população, permitindo ouvir demandas locais e apresentar as ações já realizadas pelo mandato.