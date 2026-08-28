Duas pessoas estão desaparecidas em Manaus; polícia divulga imagens para tentar localizá-las

MANAUS | A polícia divulgou as imagens de duas pessoas desaparecidas em datas e circunstâncias diferentes e pedem ajuda da população para obter informações que possam levar à localização delas.

Segundo a Polícia Civil, Fabricio de Souza Gomes, de 44 anos, está desaparecido desde 5 de março de 2023. Ele foi visto pela última vez no bairro Praça 14 de Janeiro, na Zona Sul. Conforme o relato registrado à polícia, Fabricio possui metade do dedo anelar.





O adolescente Jose Henrique da Silva Oliveira, de 16 anos, desapareceu na segunda-feira (24). Ele saiu de casa, no bairro Alvorada II, na Zona Centro-Oeste, e não foi mais localizado.

A Polícia Civil orienta que, em casos de desaparecimento, não é necessário esperar 24 horas para registrar um boletim de ocorrência. Familiares ou responsáveis podem procurar qualquer delegacia, levando documentos pessoais e uma fotografia atualizada da pessoa desaparecida.

Também é importante fornecer o máximo de informações possível, como o local onde a pessoa foi vista pela última vez, características físicas, roupas que usava e outros detalhes que possam auxiliar nas buscas.

Informações sobre o paradeiro de Fabricio ou Jose Henrique podem ser repassadas às autoridades policiais.

Por Correio da Amazônia