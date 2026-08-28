Programa “Carinho de Mãe”: 200 gestantes recebem kits bebê da Prefeitura de Parintins

Com amor, cuidado e respeito, o prefeito Mateus Assayag entregou nesta quinta-feira (27) no Centro de Convivência do Idoso “Pastor Lessa”, 200 kits bebê do Programa “Carinho de Mãe” para gestantes em situação de vulnerabilidade social, fortalecendo as ações da Prefeitura de Parintins voltadas à proteção e ao cuidado com a primeira infância.

A iniciativa atende uma demanda identificada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação – Semasth, por meio do Plantão Social e pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). As gestantes são acompanhadas e visitadas pela equipe do Plantão Social, que realiza a avaliação socioeconômica e verifica o atendimento aos critérios para concessão do benefício.





Mãe de primeira viagem, Rutiane Rodrigues, reconheceu a importância das ações de afeto promovidas pela gestão do prefeito Mateus Assayag.

“Muitas mãezinhas que não têm condições de comprar banheiras, berços ou até mesmo uma bolsa para a maternidade, são beneficiadas com o kit bebê. Vocês estão proporcionando isso para nós. Parintins é uma das cidades mais desenvolvidas e o senhor prefeito está destacando nossa cidade, não só com ações para mães, mas para crianças e outros setores”, reconheceu.

Com a entrega dos kits, o prefeito reforça mais uma ação de cuidado com as mães e os bebês, garantindo apoio às famílias que mais precisam e contribuindo para um início de vida com mais proteção, dignidade e carinho.

“Estamos entregando também o nosso amor, carinho e o nosso compromisso com quem está próximo de ter um novo momento nas suas vidas. Temos o cuidado não só de fazer a entrega do kit, mas as mães precisam cumprir com as consultas do pré-natal. Enquanto prefeito, fico feliz de poder proporcionar este momento e estender a mão e fazer o bem para as pessoas que não têm condições financeiras, é o nosso dever de gestor público”, ressaltou o prefeito.

Com sentimento de mãe, a vice-prefeita Vanessa Gonçalves destacou o gesto de amor e carinho da administração com as mãezinhas de Parintins.

“Que alegria poder estar aqui no “Programa Carinho de Mãe”. Não estamos apenas entregando o kit bebê, aqui fazemos o acolhimento, a troca de experiências e abraçando as mãezinhas que nesse período ficam mais sensíveis e a nossa gestão dedica todo o amor a elas”, ressaltou.

A secretária de Assistência Social Zeila Cardoso disse que a ação é resultado de políticas públicas da Assistência Social que a gestão trabalha com seriedade. “É um programa compartilhado com a Secretaria de Saúde porque as mães precisam ter 6 consultas médicas, para que elas possam receber esse carinho, esse cuidado através do kit bebê”, reforçou a secretária.

A solicitação do kit pode ser feita a partir do sexto mês de gestação, considerando critérios como situação de vulnerabilidade e baixa renda. Também é recomendado que a gestante esteja com as consultas de pré-natal em dia, garantindo o acompanhamento adequado durante a gravidez.

Prestigiaram o evento a secretária de Educação Gizelle Soares, a subsecretária Carla Joseane, a secretária de Administração Cristiane Garcia, a diretora do Hospital Municipal Jofre Cohen, Áurea Figueiredo, entre outros convidados.