MDB, PSOL, PROS e Avante terão propaganda partidária nesta semana

A propaganda partidária gratuita em rede nacional de rádio e televisão continua a ser exibida ao longo desta semana nos intervalos da programação normal das emissoras. Estão previstas as inserções dos partidos Movimento Democrático Brasileiro (MDB); Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), Partido Republicano da Ordem Social (PROS) e Avante.

A veiculação da propaganda acontece às terças-feiras, às quintas-feiras e aos sábados, das 19h30 às 22h30. O PSOL exibirá nove inserções, sendo duas na terça-feira (15), três na quinta (17) e quatro no sábado (19). O PROS terá sete participações, sendo quatro na terça-feira, duas na quinta e uma no sábado.

O MDB exibirá 10 inserções, sendo cinco na quinta-feira e cinco no sábado, e o Avante terá quatro inserções, todas na terça-feira. As mídias devem ser entregues por iniciativa e sob a responsabilidade dos respectivos órgãos de direção partidária.

Regras

A propaganda partidária estava extinta desde 2017, mas voltou a ser permitida pelo Congresso Nacional com a Lei nº 14.291/2022 e segue as regras da Resolução 23.679/2022 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que disciplina a forma de veiculação dos conteúdos.

A veiculação começou no dia 1º de março, com o Partido Democrático Trabalhista (PDT) e o União Brasil (União). Na semana que vem cinco agremiações estreiam conteúdos: Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Partido Social Cristão (PSC), Partido Socialista Brasileiro (PSB) e Patriota.