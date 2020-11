Média de preço da gasolina em Manaus é de R$ 3,71/litro

O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) realizou, nesta quinta-feira (05), a pesquisa semanal dos preços de combustível nos postos de Manaus. A ação registrou média de R$ 3,71 no preço da gasolina comum, com o menor valor de R$ 3,59 (Veja tabela com endereços dos postos em anexo).

A pesquisa é realizada com o intuito de acompanhar o comportamento dos preços praticados em Manaus e divulgada para que os consumidores busquem as melhores opções de compra. Nesta quinta, foram visitados 58 postos na capital.

Além da gasolina comum, também foram verificados os menores valores da aditivada (R$ 3,67), do etanol (R$ 2,99), do diesel comum (R$ 3,33) e do diesel S10 (R$ 3,29).

“O Procon-AM não pode determinar preços de produtos e serviços, mas atua com fiscalizações semanais para verificar a evolução dos valores e se o aumento é irregular. Nesta semana, notamos que os preços diminuíram em relação à pesquisa anterior, realizada no dia 28 de outubro. É algo animador para o consumidor, mas seguiremos com o trabalho, o mercado se ajusta muito rápido, por isso é necessário manter essa vigilância quanto ao preço”, afirma o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.