Prefeitura cria nova linha de ônibus e amplia itinerário de outras duas

A Prefeitura de Manaus, informa que a partir do próximo sábado, 7/11, as linhas 418 (Cidade Nova, T3, T2 e Educandos) e 713 (Jardim Mauá, Santa Luzia, T2 e Centro) terão itinerários ampliados até o porto da Ceasa, na zona Sul. Outra novidade é o lançamento de uma nova linha de ônibus, a 027, que vai atender diretamente, três comunidades, a Novo Milênio, Paraíso Verde e do Acará. Os novos itinerários e a criação de mais uma opção de linha, sob a gestão do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), beneficiam moradores das zonas Sul, Leste e Norte.

As linhas 418 e 713, antes de chegarem ao porto da Ceasa incluem itinerários que passam por trechos do Centro, Cachoeirinha e Distrito Industrial. A frota total de 15 coletivos circula até a meia-noite e substitui as antigas linhas 018, 628 e 629 que atendiam até as 21h.

Novos itinerários

A linha 418 tem início no conjunto Osvaldo Frota, na zona Norte, segue até o T3 (Cidade Nova) e para a zona Sul, onde circula no Distrito Industrial (Bola da Gillete), porto da Ceasa, bairro Educandos e T2 no bairro Cachoeirinha.

A linha 713 inicia na Vila Buriti, localizado no Jardim Mauá, zona Leste e vai para a zona Sul em direção ao porto da Ceasa, via BR-319, depois vai para o T2 (Cachoeirinha) e segue para o Centro.



Nova linha

Os moradores das comunidades Novo Milênio, Paraíso Verde e do Acará, zona Norte de Manaus, serão beneficiados com a criação da linha 027 (T3 / Novo Milênio / Paraíso Verde / Com. do Acará), com itinerário que inclui áreas de ramal.

A nova linha terá o seguinte itinerário: T3 (Cidade Nova); percorrerá a avenida Noel Nutels; ruas Rouxinol, Fénix e Paulo Eduardo Lima. Segue para as avenidas Curaçao (Nova Cidade) e Dom Jackson Damasceno (conj. João Paulo). Continua para as comunidades Novo Milênio, Paraíso Verde e Acará, através das ruas Pastor Júlio Dantas e oito; ramal do Acará, com retorno pela avenida Governador José Lindoso, no sentido Terminal 3.

Para sugestões e outras informações, o IMMU dispõe do Serviço de Atendimento ao Usuário, via WhatsApp (92) 98802-3504.