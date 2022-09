Membro de facção criminosa vai matar rival vestido de gari e acaba preso no Centro

Um criminoso membro de uma facção criminosa, acabou preso na tarde desta quarta-feira, (21), no Centro de Manaus, nas proximidades da feira da Manaus Moderna, zona Sul de Manaus. O mesmo teria ido junto com um comparsa matar um membro de uma facção criminosa do PCC, que teria torturado sua namorada.

Claudemir Costa dos Santos, acabou sendo surpreendido pelos seus rivais que acabaram revidando ao ataque criminoso. Após o ataque dar errado, a dupla criminosa acabou fugindo sentido Porto de Manaus, onde acabaram presos com uma arma de fogo.

O caso foi apresentado no 24º Distrito Integrado de Polícia, (DIP), para os procedimentos cabíveis.

Por Correio da Amazônia