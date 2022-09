Com o novo SUV cupê Fastback, Fiat sobe o tom em design e é agressiva em preços

Coluna Via Digital

Por Lucia Camargo Nunes

A Fiat demorou para lançar seu primeiro SUV, o Pulse, que aos poucos embala no mercado. Agora é a vez de estrear o Fastback, o carro mais sofisticado da marca atualmente.

Logo de cara, sua silhueta já impacta no apelo esportivo: o SUV cupê ficou realmente bonito e de linhas arrojadas. Faróis de LED, com pisca integrado à luz diurna e grade em formato colmeia na frente. A traseira, com caída cupê e lanternas mais afiladas, está elegante, na solução fluída encontrada pelos designers brasileiros.

Em relação às dimensões, seus 4,427 m de comprimento superam o da concorrência – Hyundai Creta, Honda HR-V, Chevrolet Tracker, Volkswagen T-Cross e Nivus e até o Jeep Renegade são mais curtos. Um dos destaques do novo Fiat é o porta-malas, de 516 litros, bem maior que os dos rivais (Creta é o que chega mais perto, com 422 l).

As escolhas de motor eram óbvias, todas turbo flex: são duas versões com o 1.0 turbo de até 130 cv sempre acoplado ao câmbio CVT e uma com o turbo 1.3 de até 185 cv combinado à transmissão automática de seis velocidades.

O consumo do 1.0 Audace bebendo gasolina (cidade/estrada) é de 11,9 e 14,6 km/l. Com o 1.3, faz 11,3 e 13,6 km/l também com gasolina.

As primeiras 5 mil unidades do Fastback têm preços de lançamento. Começa em R$ 129.990 (Audace 1.0) já bem equipado, sobe mais R$ 10 mil na versão Impetus (um pouco mais recheada) e atinge R$ 149.990 na única 1.3 turbo, a Limited Edition by Abarth T270.

Ram Classic estreia e esgota primeiro lote

A Ram estreou na semana passada a nova Classic 1500 numa clara estratégia de atrair clientes de versões topo de linha de picapes médias. A versão Classic Laramie custa R$ 349.990 e a Classic Laramie Night Edition sai a R$ 359.990.

Os preços, de fato, batem na trave das versões mais caras das médias: Toyota Hilux (GR-S custa R$ 354.790), Ford Ranger (Limited a R$ 321.090), Chevrolet S10 (High Country sai por R$ 316.050) e Nissan Frontier (Platinum ou Pro-4X por R$ 323.890), entre outras.

A Ram 1500 Classic vem equipada com motor Hemi V8 5.7 aspirado que gera 400 cv – o dobro de potência dos motores turbodiesel das picapes médias.

Inegável que seja um veículo de nicho, mas tem apelo. No mesmo dia do lançamento, a Ram anunciou que o primeiro lote de 1.465 unidades foi totalmente esgotado.

Novo Polo muda pouco e rebaixa potência de motor turbo

A Volkswagen lança a linha 2023 do Polo (levemente) reestilizada. Prestes a substituir o Gol com uma versão simplificada, que só virá em 2023, o novo compacto enfrenta controvérsias.

Primeiramente porque o visual não evoluiu muito e por dentro as mudanças são sutis, com predominância de plásticos. Os preços realmente baixaram, mas houve também um “rebaixamento” de motor.

São quatro versões. A de entrada, MPI, custa R$ 82.990, mantendo o motor 1.0 de até 84 cv com câmbio manual de 5 marchas. A anterior saía por R$ 78.500. Traz 4 airbags, rodas de aço de 15” com calotas, vidros elétricos dianteiros, multimídia mais simples de 6,5” com espelhamento por fios e volante multifuncional.

Acima desse vem o Polo TSI, que não existia antes, por R$ 92.990. Seu motor é o TSI 170, 1.0 turbo de 116 cv (que era usado no finado Up!), caixa manual de 5 marchas (inédita) e alguns itens estéticos e de conforto a mais que a versão de entrada.

Por R$ 102.990, a Comfortline acrescenta à TSI transmissão automática de 6 velocidades, partida por botão e piloto automático. O problema é que essa versão, que custava R$ 109 mil antes da reestilização, vinha com motor 200 TSI, 1.0 turbo de 128 cv e 20 kgfm de torque, que deixou de vir no Polo. Agora é o mesmo 1.0 turbo do Up! com 116 cv e 17 kgfm.

O multimídia VW Play só aparece na versão Highline (motor 170 TSI), de R$ 109.990, que ainda traz rodas de liga de 16”, ar-condicionado digital automático, sensor de estacionamento dianteiro e câmera de ré. Seu antecessor, mais potente, custava R$ 117 mil.

Lucia Camargo Nunes é economista e jornalista especializada no setor automotivo, editora do portal www.viadigital.com.br. E-mail: [email protected]